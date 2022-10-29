Онколог назвал две неожиданные причины рака почек

Одной из основных причин возникновения рака почек в медицинском сообществе называют генетические мутации. Однако на развитие опухоли влияют и два других фактора, с которым многие сталкиваются в быту. О них “Газете.ру” рассказал онкоуролог Карен Мкртчян.

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Многолетнее курение табака, отмечает врач, в два раза повышает риск столкнуться с онкологией почек в будущем.

“При отказе от курения в течение 25 лет шанс заболеть онкологией снижается на 15%”, – констатирует собеседник издания.

Бесконтрольное употребление анальгетиков тоже подвергает вас риску, предупреждает онкоуролог. В беседе врач привел в качестве аргумента результаты исследования, опубликованного в Международном журнале о раке. Согласно им, ацетаминофен и неаспириновые противовоспалительные препараты, употребляемые на протяжении более чем 10 лет, повышают риск развития рака почек. Поэтому необходимость их приема должна обсуждаться с врачом, подчеркнул Карен Мкртчян.