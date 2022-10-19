Онколог назвал привычки, провоцирующие рак горла

Врач-онколог Андрей Пылев назвал факторы, которые провоцируют появление рака горла. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт отметил, что современная медицина не может дать четкий ответ, почему у людей возникает рак горла, но есть несколько привычек, которые повышают вероятность этого заболевания.
Выше всего риск развития рака горла у курящих людей. Эту вредную привычку всегда учитывают при постановке диагноза.
Также стоит обратить внимание на людей, злоупотребляющих алкоголем и тех, кто контактирует с канцерогенами по работе: продукты горения, нефтепродукты, бензол.
Пылев назвал также и первые симптомы, по которым стоит заподозрить рак горла: боль, кашель, осиплость и хронический ларингит.
Ранее сообщалось, что терапевт предупредила об опасности чистки сосудов.