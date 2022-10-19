Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
2 часа назад

Онколог Пылев назвал три вредные привычки, провоцирующие рак горла

Мария Каткова

Врач-онколог Андрей Пылев назвал факторы, которые провоцируют появление рака горла. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Онколог назвал привычки, провоцирующие рак горла
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что современная медицина не может дать четкий ответ, почему у людей возникает рак горла, но есть несколько привычек, которые повышают вероятность этого заболевания.

Назван продукт, защищающий сразу от трех видов рака

Выше всего риск развития рака горла у курящих людей. Эту вредную привычку всегда учитывают при постановке диагноза.

Также стоит обратить внимание на людей, злоупотребляющих алкоголем и тех, кто контактирует с канцерогенами по работе: продукты горения, нефтепродукты, бензол.

Пылев назвал также и первые симптомы, по которым стоит заподозрить рак горла: боль, кашель, осиплость и хронический ларингит.

Ранее сообщалось, что терапевт предупредила об опасности чистки сосудов.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители