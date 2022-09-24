Назван продукт, защищающий сразу от трех видов рака

Заболеваемость онкологией во всем мире не снижается, а эксперты говорят, что "рак молодеет".

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Однако, есть несколько легкодоступных способов, с помощью которых люди могут снизить риск появления второй по смертоносности болезни в мире.

Один из этих методов заключается в внесении разумных изменений в рацион питания путем сбалансированного питания, состоящего из фруктов и овощей. Как и в случае с лекарствами, некоторые из этих овощей более эффективны, чем другие.

Согласно нескольким исследованиям, кресс-салат является одним из самых полезных в этом отношении продуктов. Дело в том, что в нем много фитохимических веществ, таких как изотиоцианаты. Они могут обезопасить от рака, защищая здоровые клетки от повреждений и блокируя рост опухолей.

Согласно исследованию о воздействии изотиоцианатов, было обнаружено, что только те вещества, которые содержатся в кресс-салате, действуют против определенных канцерогенных соединений.

В целом было обнаружено, что кресс-салат и содержащиеся в нем соединения помогают снизить риск развития рака легких, предстательной железы и кожи.

В другом исследовании, авторы пришли к выводу, что изотиоцианаты, также известные как ITC, могут помочь снизить вероятность рака кожи у некоторых пациентов.

"Существующие данные подтверждают мнение о том, что ITC являются мощными соединениями, взаимодействующими с эпигеномом для восстановления нормального эпигенетического ландшафта в злокачественных клетках", — объяснили ученые.