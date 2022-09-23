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2 часа назад

Чем опасны перенесенные на ногах инфекции

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Многие люди пренебрегают лечением и, несмотря на заболевание, ходят на работу, встречаются с друзьями и продолжают вести свой обычный образ жизни. Почему опасно переносить инфекции на ногах? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Чем опасны перенесенные на ногах инфекции
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, инфекции приводят к интоксикации организма, что сильно повышает нагрузку на внутренние органы.

Перенесенные на ногах заболевания в первую очередь опасны тем, что у человека на фоне почти любого вирусного или бактериального заболевания возникает синдром интоксикации. Это повышает нагрузку на сердце, почки, сосуды. И задача амбулаторного лечения - обеспечить постельный режим, чтобы направить все силы на борьбу с заболеванием. Если этого не делать, то та нагрузка, которая ложится на органы, многократно возрастает. В результате органы, которые были в здоровом состоянии, приобретут патологически значимое состояние, и человеку не удастся выйти без последствий из вирусного заболевания.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Если не взять больничный, не отлежаться дома, выздоровление может затянуться, а последствия преследовать человека еще на протяжении нескольких месяцев после болезни. Если переносить инфекцию на ногах, долгое время может оставаться чувство недомогания.

Плюс есть дополнительный риск, что при контакте на работе, в метро, в общественном транспорте к одному заболеванию присоединится второе. Это тоже неоправданный риск.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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