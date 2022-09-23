Чем опасны перенесенные на ногах инфекции

Многие люди пренебрегают лечением и, несмотря на заболевание, ходят на работу, встречаются с друзьями и продолжают вести свой обычный образ жизни. Почему опасно переносить инфекции на ногах? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
По словам медика, инфекции приводят к интоксикации организма, что сильно повышает нагрузку на внутренние органы.
Если не взять больничный, не отлежаться дома, выздоровление может затянуться, а последствия преследовать человека еще на протяжении нескольких месяцев после болезни. Если переносить инфекцию на ногах, долгое время может оставаться чувство недомогания.