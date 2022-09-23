Чем опасны перенесенные на ногах инфекции

Перенесенные на ногах заболевания в первую очередь опасны тем, что у человека на фоне почти любого вирусного или бактериального заболевания возникает синдром интоксикации. Это повышает нагрузку на сердце, почки, сосуды. И задача амбулаторного лечения - обеспечить постельный режим, чтобы направить все силы на борьбу с заболеванием. Если этого не делать, то та нагрузка, которая ложится на органы, многократно возрастает. В результате органы, которые были в здоровом состоянии, приобретут патологически значимое состояние, и человеку не удастся выйти без последствий из вирусного заболевания.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"