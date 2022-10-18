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2 часа назад

Терапевт Ескова предупредила об опасности чистки сосудов

Мира Маркина

Терапевт Ирина Ескова рассказала, что чистить кровеносные сосуды с помощью таблеток, капельниц или народных методов может быть опасно для здоровья. Ее слова приводит портал «Москва 24».

Терапевт предупредила об опасности чистки сосудов
Фото: UnsplashUnsplash

Специалист объяснила, что забивающие артерии холестериновые бляшки слишком плотные и жесткие по структуре. Их невозможно растворить, не повредив при этом стенку самого сосуда.

"Это не накипь в чайнике. Не рискуйте, когда предлагают "чистку" чудодейственными капельницами или таблетками. Так можно только ухудшить состояние", – предупредила Ескова.

Не стоит экспериментировать и с народными рецептами, согласно которым сосуды можно почистить при помощи лимонного сока, уксуса или настоя чеснока. Ничего из этого не подкреплено научными исследованиями и в лучшем случае будет просто бесполезно, подчеркнула терапевт.

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По словам эксперта, медицине известны лишь хирургические методы решения этой проблемы. Пациенту могут провести шунтирование сосуда, чтобы создать дополнительный путь в обход пораженного бляшками участка. Либо поставить в место сужения специальную конструкцию – стент.

Сосудам можно помочь самостоятельно, поддерживая здоровый образ жизни. В таком случае никаких специальных процедур не понадобится, подчеркнула врач.

"Стоит отказаться от курения, исключить из рациона жирную, жареную еду, фастфуд, ограничить употребление легкоусвояемых углеводов. Вредные привычки нарушают защитный барьер сосудов. Это приводит к накоплению в стенках артерий холестерина и развитию атеросклеротических бляшек", – подытожила Ескова.

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