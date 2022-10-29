Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Эксперты выяснили, что является причиной переедания

Мира Маркина

Эксперты узнали причину острого переедания, об этом рассказывает издание Рrimpress.

Эксперты выяснили, что является причиной переедания
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По заключению специалистов, основной из причин острого переедания является недосып. Это объясняется тем, что когда человек недостаточно спит, его организм находится в состоянии стресса, при котором замедляются многие процессы, включая метаболизм. Такое торможение обусловлено повышенным уровнем гормона стресса – кортизола.

Ученые предложили использовать песок для лечения ожирения

Помимо этого, переедания при стрессе можно объяснить и психологическими причинами – зачастую напряженный человек испытывает чувство эмоционального голода, желая получить удовольствие самым простым способом – вкусно поесть.

Ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли предотвратить развитие варикоза.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители