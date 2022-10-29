Эксперты выяснили, что является причиной переедания

По заключению специалистов, основной из причин острого переедания является недосып. Это объясняется тем, что когда человек недостаточно спит, его организм находится в состоянии стресса, при котором замедляются многие процессы, включая метаболизм. Такое торможение обусловлено повышенным уровнем гормона стресса – кортизола.