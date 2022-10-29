Эксперты выяснили, что является причиной переедания

Эксперты узнали причину острого переедания, об этом рассказывает издание Рrimpress.
По заключению специалистов, основной из причин острого переедания является недосып. Это объясняется тем, что когда человек недостаточно спит, его организм находится в состоянии стресса, при котором замедляются многие процессы, включая метаболизм. Такое торможение обусловлено повышенным уровнем гормона стресса – кортизола.
Помимо этого, переедания при стрессе можно объяснить и психологическими причинами – зачастую напряженный человек испытывает чувство эмоционального голода, желая получить удовольствие самым простым способом – вкусно поесть.
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