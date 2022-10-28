Можно ли предотвратить развитие варикоза

Варикозное расширение вен – довольно распространенное и неприятное заболевание. Симптомами этого заболевания являются узловатые расширения вен, которые приводят к образованию тромбов, болям в ногах, отеках и чувству тяжести после небольших нагрузок.

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В некоторых случаях варикоз может приводить к флебиту – воспалению сосудов, или тромбофлебиту – воспалению сосудов с образованием тромбов.

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"Рамблер" узнал у эксперта, какие существуют меры профилактики варикозного расширения вен, которые помогут избежать этого неприятного и в некоторых случаях опасного для жизни недуга.

Варикозная болезнь вен нижних конечностей крайне распространённое заболевание современного человека. Малоподвижный образ жизни: "сидячая" работа, интернет-магазины, доставка продуктов, а также готового питания – все это приводит к тому, что мы недостаточно двигаемся. Избыточная масса тела, что также является эпидемией 21 века – также один из факторов, которые приводят к развитию варикозной болезни.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Отсюда следует, что профилактика варикоза, на самом деле, очень простая.

1. Необходимо, как минимум, следить за своим рационом, количеством и качеством физической активности.

2. Важно следить за режимом: контролировать достаточность сна и отдыха.

3. Стараться избегать ношения высоких каблуков.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург