Как распознать пяточную шпору и к какому врачу обращаться

Для понимания причин возникновения пяточной шпоры, методов ее профилактики и лечения нужно знать правильное название заболевания – плантарный фасциит. "Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы разобраться в этой теме.
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«Пяточная шпора» - это костное разрастание, возникающее вследствие хронической травматизации плантарной или подошвенной фасции. Плантарная фасция – это плотная связочная структура, покрывающая стопу от пяточной кости до пальцев, поддерживающая своим натяжением свод стопы.
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Ежедневные нагрузки, которым подвергается фасция, приводят к ее перенапряжению, повреждению. Чем сильнее и чаще происходит эта травматизация, тем сложнее фасции самостоятельно восстановиться, что приводит к наибольшим изменениям в месте массивного прикрепления – пяточном бугре. Здесь откладываются соли, образуется остеофит. Таким образом, «пяточная шпора» - это отдаленное последствие плантарного фасциита.
Наиболее характерными симптомами этого заболевания являются боли в пятке при ходьбе, отечность в области пяточной кости, тянущие боли по внутреннему краю стопы. Боли также возникают по утрам и сохраняются в течение некоторого времени после пробуждения. По словам пациентов, боль имеет характерную окраску – «как гвоздь снизу вбили».
Одной из главных причин развития пяточной шпоры является плоскостопие, сопровождающееся изменением формы свода стопы и приводящее к неправильной ее установке при ходьбе, что в разы повышает нагрузку на плантарную фасцию. Риск возникновения плантарного фасциита повышают: чрезмерные физические нагрузки, лишний вес, беременность, растяжения связок, нарушения кровообращения (тромбозы, атеросклероз), заболевания артритной группы. Наиболее часто от пяточной шпоры страдают женщины старше 40 лет.
Диагностикой и лечением пяточной шпоры занимается врач-травматолог-ортопед с привлечением смежных специалистов в случае сопутствующих патологий (ревматолог, эндокринолог).
Обследование включает в себя лабораторную диагностику крови и мочи на предмет системной суставной патологии, рентгенографию для визуализации пяточной шпоры, ультразвуковую диагностику для определения степени поражения плантарной фасции. Лечение имеет большой спектр возможностей, в том числе и позволяющих не допустить дальнейшего развития заболевания, которое может привести к операции.
В настоящее время, в зависимости от тяжести состояния, применяются: ударно-волновая терапия на область стопы, плазмотерапия (prp), лазерная терапия, фонофорез. Эффективность лечения повышается при помощи комплексного назначения физиотерапии, инъекционной и медикаментозной терапии.
В качестве профилактического и лечебного мероприятия производится изготовление индивидуальных ортопедических стелек, которые корректируют изменения, вызванные плоскостопием, позволяют давать правильную нагрузку и распределять по стопе с учетом особенностей каждого пациента.