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2 часа назад

Как распознать пяточную шпору и к какому врачу обращаться

Мира Маркина
Шомполов Андрей Николаевичэксперт

Для понимания причин возникновения пяточной шпоры, методов ее профилактики и лечения нужно знать правильное название заболевания – плантарный фасциит. "Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы разобраться в этой теме.

Как распознать пяточную шпору и к какому врачу обращаться
Фото: UnsplashUnsplash

«Пяточная шпора» - это костное разрастание, возникающее вследствие хронической травматизации плантарной или подошвенной фасции. Плантарная фасция – это плотная связочная структура, покрывающая стопу от пяточной кости до пальцев, поддерживающая своим натяжением свод стопы.

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Ежедневные нагрузки, которым подвергается фасция, приводят к ее перенапряжению, повреждению. Чем сильнее и чаще происходит эта травматизация, тем сложнее фасции самостоятельно восстановиться, что приводит к наибольшим изменениям в месте массивного прикрепления – пяточном бугре. Здесь откладываются соли, образуется остеофит. Таким образом, «пяточная шпора» - это отдаленное последствие плантарного фасциита.
Шомполов Андрей Николаевич
Шомполов Андрей НиколаевичВрач травматолог-ортопед «СМ-Клиника»

Наиболее характерными симптомами этого заболевания являются боли в пятке при ходьбе, отечность в области пяточной кости, тянущие боли по внутреннему краю стопы. Боли также возникают по утрам и сохраняются в течение некоторого времени после пробуждения. По словам пациентов, боль имеет характерную окраску – «как гвоздь снизу вбили».

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Одной из главных причин развития пяточной шпоры является плоскостопие, сопровождающееся изменением формы свода стопы и приводящее к неправильной ее установке при ходьбе, что в разы повышает нагрузку на плантарную фасцию. Риск возникновения плантарного фасциита повышают: чрезмерные физические нагрузки, лишний вес, беременность, растяжения связок, нарушения кровообращения (тромбозы, атеросклероз), заболевания артритной группы. Наиболее часто от пяточной шпоры страдают женщины старше 40 лет.
Шомполов Андрей Николаевич
Шомполов Андрей НиколаевичВрач травматолог-ортопед «СМ-Клиника»

Диагностикой и лечением пяточной шпоры занимается врач-травматолог-ортопед с привлечением смежных специалистов в случае сопутствующих патологий (ревматолог, эндокринолог).

Обследование включает в себя лабораторную диагностику крови и мочи на предмет системной суставной патологии, рентгенографию для визуализации пяточной шпоры, ультразвуковую диагностику для определения степени поражения плантарной фасции. Лечение имеет большой спектр возможностей, в том числе и позволяющих не допустить дальнейшего развития заболевания, которое может привести к операции.

В настоящее время, в зависимости от тяжести состояния, применяются: ударно-волновая терапия на область стопы, плазмотерапия (prp), лазерная терапия, фонофорез. Эффективность лечения повышается при помощи комплексного назначения физиотерапии, инъекционной и медикаментозной терапии.
Шомполов Андрей Николаевич
Шомполов Андрей НиколаевичВрач травматолог-ортопед «СМ-Клиника»

В качестве профилактического и лечебного мероприятия производится изготовление индивидуальных ортопедических стелек, которые корректируют изменения, вызванные плоскостопием, позволяют давать правильную нагрузку и распределять по стопе с учетом особенностей каждого пациента.

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