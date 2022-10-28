Как распознать пяточную шпору и к какому врачу обращаться

Обследование включает в себя лабораторную диагностику крови и мочи на предмет системной суставной патологии, рентгенографию для визуализации пяточной шпоры, ультразвуковую диагностику для определения степени поражения плантарной фасции. Лечение имеет большой спектр возможностей, в том числе и позволяющих не допустить дальнейшего развития заболевания, которое может привести к операции.



В настоящее время, в зависимости от тяжести состояния, применяются: ударно-волновая терапия на область стопы, плазмотерапия (prp), лазерная терапия, фонофорез. Эффективность лечения повышается при помощи комплексного назначения физиотерапии, инъекционной и медикаментозной терапии.



Шомполов Андрей Николаевич Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиника»