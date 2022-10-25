Песок могут начать использовать для лечения ожирения

Песок может помочь в борьбе с ожирением. Об этом заявили специалисты Университета Южной Австралии в совместной работе с Glantreo Limited. Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

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Ученые создали имитирующую ЖКТ во время переваривания пищи среду и поместили в нее искусственно сделаные частицы оксида кремния, чтобы предотвратить адсорбцию жиров и углеводов в организме. В результате оказалось, что пористые частицы вещества идеально подходят для запуска реакции на жиры и сахара.

Метод пока что не был проверен на животных моделях. Тем не менее уже ясно, что эта технология оказывает более щадящее воздействие на организм в отличие от препаратов от ожирения.

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новую группу крови.