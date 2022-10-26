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54 минуты назад

Science: организму оказались нужны клетки-зомби

Мария Каткова

Группа ученых из США опубликовала исследование, в котором утверждается, что омолаживающие препараты могут быть опасны. Дело в том, что организм нуждается в отработавших зомби-клетках. Исследование опубликовано в журнале Science.

Ученые заявили, что каждому организму нужны клетки-зомби
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На протяжении жизни в организме человека накапливаются клетки-зомби. Это те клетки, которые уже постарели и не несут в себе практической значимости. Ученые выяснили, что их накопление может провоцировать болезнь Альцгеймера, артрит, артроз и другие заболевания.

Для выведения этих клеток из организма существуют специальная группа препаратов сенолитики. Они также предотвращают деление зомби-клеток. Однако в новом исследовании отмечается, что уже отработавшие клетки тоже нужны организму, так как несут защитную функцию.

Психиатр назвал способы профилактики болезни Альцгеймера

Специалисты полагают, что зомби-клетки несут защитную функцию и помогают человеку противостоять вирусам и другим заболеваниям. Поэтому они пришли к выводу, что часть отработавших клеток должна оставаться в организме, а бесконтрольный прием омолаживающих препаратов может навредить.

Ранее сообщалось, что исследование доказало, что высокое давление ускоряет развитие деменции.

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