Ученые заявили, что каждому организму нужны клетки-зомби

Группа ученых из США опубликовала исследование, в котором утверждается, что омолаживающие препараты могут быть опасны. Дело в том, что организм нуждается в отработавших зомби-клетках. Исследование опубликовано в журнале Science.

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На протяжении жизни в организме человека накапливаются клетки-зомби. Это те клетки, которые уже постарели и не несут в себе практической значимости. Ученые выяснили, что их накопление может провоцировать болезнь Альцгеймера, артрит, артроз и другие заболевания.

Для выведения этих клеток из организма существуют специальная группа препаратов сенолитики. Они также предотвращают деление зомби-клеток. Однако в новом исследовании отмечается, что уже отработавшие клетки тоже нужны организму, так как несут защитную функцию.

Специалисты полагают, что зомби-клетки несут защитную функцию и помогают человеку противостоять вирусам и другим заболеваниям. Поэтому они пришли к выводу, что часть отработавших клеток должна оставаться в организме, а бесконтрольный прием омолаживающих препаратов может навредить.