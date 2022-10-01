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2 часа назад

Исследование доказало, что высокое давление ускоряет развитие деменции

Диана Товсепова

Новое исследование показало, что люди с высоким уровнем артериального давления сталкиваются с более быстрым снижением своей способности думать, принимать решения и запоминать информацию, чем люди с нормальным уровнем артериального давления.

Исследование доказало, что высокое давление ускоряет развитие деменции
Фото: PxherePxhere

Новое исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease, служит важным напоминанием о ключевой роли, которую контроль артериального давления играет в долгосрочном здоровье мозга, говорит Дебора Левин, доктор медицины, магистр здравоохранения, ведущий автор исследования и директор Исследовательской программы когнитивных медицинских услуг Мичигана.

Левин и ее коллеги изучили изменения в способностях мышления и памяти у взрослых старше 18 лет, принявших участие в шести долгосрочных исследованиях, проведенных за последние пять десятилетий. В среднем у них был доступ к данным о каждом человеке почти за восемь лет, включая систолическое артериальное давление, которое является высшим показателем среди всех показаний артериального давления.

«Наши результаты показывают, что высокое кровяное давление вызывает более быстрое снижение когнитивных функций, и что прием лекарств от гипертонии замедляет темпы этого снижения», — объясняет доктор.

Ученые отметили, что наличие инсульта в анамнезе может увеличить риск деменции в пятьдесят раз, но пока неизвестно, какое влияние на риск развития деменции после инсульта может оказать контроль сосудистых факторов риска, таких как артериальное давление и уровень сахара в крови.

Ранее мы писали о том, что фрукты могут предотвратить рост раковых клеток в организме.

Болезни и лекарства,
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