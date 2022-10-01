Кардиолог: яблоки и груши предотвращают развитие рака

Регулярное употребление в пищу некоторых фруктов способно предотвратить развитие онкологических болезней. Об этом сообщила врач-кардиолог Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

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Так, в яблоках и грушах содержится большое количество пектина

— полезной растительной клетчатки. Это вещество, по словам врача, защищает организм от онкологии.

В частности, пектин не только эффективен в борьбе с запорами, но и ограничивает рост раковых клеток.