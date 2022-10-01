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1 час назад

Кардиолог Бокерия: яблоки и груши предотвращают развитие рака

Диана Товсепова

Регулярное употребление в пищу некоторых фруктов способно предотвратить развитие онкологических болезней. Об этом сообщила врач-кардиолог Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

Кардиолог: яблоки и груши предотвращают развитие рака
Фото: PxherePxhere

Так, в яблоках и грушах содержится большое количество пектина

— полезной растительной клетчатки. Это вещество, по словам врача, защищает организм от онкологии.

В частности, пектин не только эффективен в борьбе с запорами, но и ограничивает рост раковых клеток.

Ранее мы писали о симптоме болезней сердца, который все игнорируют.

ЗОЖ,Ольга Бокерия,
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