Чем опасно самостоятельно принимать антибиотики

Бесконтрольный прием антибиотиков во время простуды или гриппа может вызвать устойчивость к препаратам. Об этом «Мосленте» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия.

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По словам эксперта, не подавленные до конца бактерии могут приобрести толерантность к антибиотику, из-за чего в будущем он не сможет подействовать.