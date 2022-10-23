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48 минут назад

Врач рассказал, чем опасно самостоятельно принимать антибиотики

Мира Маркина

Бесконтрольный прием антибиотиков во время простуды или гриппа может вызвать устойчивость к препаратам. Об этом «Мосленте» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия.

Чем опасно самостоятельно принимать антибиотики
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, не подавленные до конца бактерии могут приобрести толерантность к антибиотику, из-за чего в будущем он не сможет подействовать.

Чем опасны антибиотики и когда их нельзя пить

Каландия уточнил, что бактерии не только быстро приспосабливаются к экстремальным условиям, но и могут передавать ген «устойчивости» другим бактериям. Это может привести к опасным осложнениям.

Ранее были названы ошибки, которые вы совершаете, когда лечите грипп.

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