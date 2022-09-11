Чем опасны антибиотики и когда их нельзя пить

Многие пациенты боятся употреблять антибиотики даже по показаниям лечащего врача. С чем это связано и действительно ли данные препараты могут быть опасны для здоровья, когда их необходимо пить, а когда лучше отказаться? Спросили врача Максима Елисеева.
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Антибиотики - это лекарственные средства направленные на подавление бактериальной инфекции. Отсюда можно сделать вывод: при заболеваниях, связанных с заражением вирусной инфекцией, антибиотик абсолютно не эффективен. Многие люди, занимающиеся самолечением, очень часто пьют при любом заболевании сразу антибиотики, чего делать нельзя. Бесконтрольный приём антибиотиков приводит к формированию устойчивой патогенной микрофлоры в организме человека, а также в окружающей нас среде.
По словам медика, принимая антибиотик при вирусном заболевании и надеясь на его эффект, изначально неправильно выбрав лечение, человек не догадывается, что от его действий процесс выздоровления может затянуться и привести к развитию серьезных осложнений.
Любой антибактериальный препарат относится к определенной фармакологической группе. В зависимости от классификации антибиотики могут оказывать негативный эффект, начиная от повреждения слуховой системы и заканчивая нарушением функции органов брюшной полости и малого таза. Антибиотики уничтожают не только бактерии опасные для нашего организма, но и нашу естественную микрофлору, которая выполняет очень важные задачи в нашем теле.