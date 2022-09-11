Чем опасны антибиотики и когда их нельзя пить

Антибиотики - это лекарственные средства направленные на подавление бактериальной инфекции. Отсюда можно сделать вывод: при заболеваниях, связанных с заражением вирусной инфекцией, антибиотик абсолютно не эффективен. Многие люди, занимающиеся самолечением, очень часто пьют при любом заболевании сразу антибиотики, чего делать нельзя. Бесконтрольный приём антибиотиков приводит к формированию устойчивой патогенной микрофлоры в организме человека, а также в окружающей нас среде.



Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург