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1 час назад

Хирург Зинатулин назвал слабость одним из признаков рака печени

Мария Кимакович

Рак печени на ранних стадиях довольно тяжело определить, поскольку чаще всего протекает он бессимптомно, заявил в интервью «Известиям» врач-хирург первой категории, врач-онколог «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Зинатулин.

Хирург рассказал о первых признаках рака печени
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Как отметил эксперт, на первой стадии развития этого вида рака человек, как правило, даже не подозревает о наличии у себя опасного заболевания, которое в это время может проявляться лишь в виде сильной слабости и тяжести в правом подреберье.

Онколог назвал привычки, провоцирующие рак горла

Позже к этом симптомам добавляются и другие. Так, в числе основных признаков, которые могут указывать на развитие рака печени, Зинатулин назвал снижение работоспособности, быструю утомляемость, отсутствие аппетита, потерю веса, тошноту. Также появляются нарастающие боли в правом подреберье, которые при прогрессировании заболевания начинают отдавать в правую лопатку и спину.

Специалист отметил, что диагностировать рак печени на ранних стадиях врачи могут при помощи компьютерной и магнитнорезонансной томографии и ультразвукового исследования.

Ранее гастроэнтеролог раскрыла "тихие" симптомы больной печени.

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