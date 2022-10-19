Врач Малиновская назвала причины выпадения волос

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская объяснила причины, по которым могут выпадать волосы. Об этом сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу компании KDL.

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Эксперт отметила, что в норме у человека выпадает от 80 до 100 волос, а все, что выше этой цифры, можно считать патологией. Причин у выпадения волос довольно много, и это не только перенесенная коронавирусная инфекция.

По оценкам исследований, с таким постковидным симптомом сталкиваются от 10 до 60% людей, и это не зависит от формы заболевания. Тем не менее, выпадение останавливается само, без постороннего вмешательства. Как отметила врач, такой симптом может длится полгода и больше.

По словам Малиновской, иногда волосы выпадают из-за генетики, и в таком случае человеку остается только смириться с ситуацией. Однако есть и другие причины: неправильное питание, нестабильный уровень гормонов и сильный стресс.