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33 минуты назад

Врач Малиновская назвала причины выпадения волос

Мария Каткова

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская объяснила причины, по которым могут выпадать волосы. Об этом сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу компании KDL.

Врач Малиновская назвала причины выпадения волос
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметила, что в норме у человека выпадает от 80 до 100 волос, а все, что выше этой цифры, можно считать патологией. Причин у выпадения волос довольно много, и это не только перенесенная коронавирусная инфекция.

Названы признаки затяжного коронавируса

По оценкам исследований, с таким постковидным симптомом сталкиваются от 10 до 60% людей, и это не зависит от формы заболевания. Тем не менее, выпадение останавливается само, без постороннего вмешательства. Как отметила врач, такой симптом может длится полгода и больше.

По словам Малиновской, иногда волосы выпадают из-за генетики, и в таком случае человеку остается только смириться с ситуацией. Однако есть и другие причины: неправильное питание, нестабильный уровень гормонов и сильный стресс.

Ранее сообщалось, что вирусолог раскрыл самые редкие симптомы коронавируса.

Новости,Ольга Малиновская,
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