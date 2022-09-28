Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал о самых редких симптомах коронавируса. Подробностями он поделился в беседе с изданием Ura.ru.
Так, по словам медика, наименее распространенными признаками коронавируса являются тошнота, диарея и рвота.
"Иногда при инфекции верхних дыхательных путей есть косвенная инфекция ЖКТ. Это может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта. Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко", — объяснил Волчков.
Кроме этого, вирусолог добавил, что коронавирус может спровоцировать появление и других инфекций, например, бактериальной. Это уже может стать причиной летального исхода.