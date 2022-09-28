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3 часа назад

Вирусолог Волчков раскрыл самые редкие симптомы коронавируса

Мария Иглина

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал о самых редких симптомах коронавируса. Подробностями он поделился в беседе с изданием Ura.ru.

Так, по словам медика, наименее распространенными признаками коронавируса являются тошнота, диарея и рвота.

"Иногда при инфекции верхних дыхательных путей есть косвенная инфекция ЖКТ. Это может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта. Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко", — объяснил Волчков.

Кроме этого, вирусолог добавил, что коронавирус может спровоцировать появление и других инфекций, например, бактериальной. Это уже может стать причиной летального исхода.

Ранее у летучих мышей в РФ нашли новый коронавирус.

Коронавирус,Видео,Павел Волчков,
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