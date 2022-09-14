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2 часа назад

Иммунолог Крючков назвал усталость признаком затяжного коронавируса

Мария Каткова

Кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков назвал признаки, которые могут сигнализировать о затяжном коронавирусе. Об этом сообщает "Москва 24".

Наиболее распространенным симптомом этого заболевания он назвал усталость. У человека нет энергии на привычные занятия и это мешает его жизни.

Также он отметил, что есть и другие симптомы затяжного коронавируса: туман в голове, нарушения памяти, тревожность, расстройства ЦНС и в некоторых случаях депрессия.

У некоторых людей наблюдаются нарушения сна, одышка при физической нагрузке, выпадение волос, нарушение обоняния и головные боли. Крючков отметил, что неприятные ощущения при затяжном коронавирусе не проходят самостоятельно. Тем, кто страдает от вышеперечисленных симптомов, он посоветовал обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что названа эффективная от всех штаммов COVID вакцина.

Коронавирус,Видео,Николай Крючков,
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