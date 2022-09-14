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2 часа назад

Эпидемиолог Малинникова назвала Спутник V эффективной от всех штаммов вакциной

Доктор медицинских наук и эпидемиолог Елена Малинникова рассказала, какая вакцина защитит от всех штаммов коронавируса. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Названа эффективная от всех штаммов COVID вакцина
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России и заявила, что пока что поводов для паники нет, так как регистрируется меньше летальных случаев, а также нет поводов думать о том, что вирус будет мутировать дальше.

Она отметила, что эффективным методом профилактики коронавируса остается вакцинация. Эксперт считает, что от любых штаммов вируса лучше всего подойдет Спутник V, так как он работает против нескольких белков вируса. Также она дополнила, что с вакциной риск заболеть коронавирусом в тяжелой форме значительно снижается.

Ранее сообщалось, что в России создана новая вакцина от коронавируса.

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