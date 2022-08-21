В России создана новая вакцина от коронавируса

Российские специалисты разработали новую вакцину от штамма «дельта-омикрон». Об этом рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, академик РАН, слова которого передает "Интерфакс".
Как сообщил Александр Гинцбург, в основе новой вакцины тот же препарат «Спутник V», но с новым, более совершенным антигенным составом. По словам эксперта, сейчас Центру им. Гамалеи нужно получить разрешение Минздрава на замену состава вакцины «Спутник V».
По мнению Александра Гинцбурга, предыдущий вариант вакцины хуже справляется с «омикроном».
«Появление нового штамма "дельта-омикрон" говорит о том, что есть ещё способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей», — объяснил специалист.
Как считает эксперт, пока что нет достаточных оснований полагать, что «дельта-омикрон» сможет вытеснить «омикрон». Но вирус очень изменчив, а значит способен на новые мутации.