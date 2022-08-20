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2 часа назад

Врач раскрыл несовместимые с вождением автомобиля болезни

Катерина Саломе

Врач-терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов перечислил болезни, которые несовместимы с вождением автомобиля. Его слова приводит агентство «Прайм».

Врач раскрыл несовместимые с вождением автомобиля болезни
Фото: pixabay.compixabay.com

Так, главным противопоказанием, как утверждает эксперт, являются психические заболевания и нервные расстройства, среди которых депрессия, эпилепсия, шизофрения и галлюцинации. Запрещено водить машину также тем, кто принимает влияющие на общее психическое состояние медикаменты.

«Психотропные препараты, наркотические средства, седативные препараты, транквилизаторы, снотворные средства, антидепрессанты. Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания»,

— рассказал Османов.

Избегать управления автотранспортом нужно и тем, у кого серьезные проблемы со зрением. Речь идет только о действительно серьезных патологиях, таких как слепота или ахроматопсия, уточнил врач.

Болезни и лекарства,
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