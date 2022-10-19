Врач назвала симптомы передозировки витамина D

Гинеколог, акушер и врач УЗИ Анастасия Жданова заявила об опасности передозировки витамина D. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперт отметила, что витамин D при бесконтрольном приеме может вызвать передозировку и интоксикацию. В моче, крови происходит накопление кальция, что приводит к тому, что минерал откладывается в желудке, кишечнике и на сердечной мышце.
Среди симптомов передозировки витамина D Жданова отметила повышенную слабость, головокружения, расстройства желудка и кишечника, повреждение почек и потеря костной массы.
Ранее сообщалось, что найдена связь между витамином D и бессонницей.