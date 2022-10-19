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15 минут назад

Врач Жданова назвала передозировку витамина D опасной для почек

Мария Каткова

Гинеколог, акушер и врач УЗИ Анастасия Жданова заявила об опасности передозировки витамина D. Об этом сообщает "Лента.ру".

Врач назвала симптомы передозировки витамина D
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

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Эксперт отметила, что витамин D при бесконтрольном приеме может вызвать передозировку и интоксикацию. В моче, крови происходит накопление кальция, что приводит к тому, что минерал откладывается в желудке, кишечнике и на сердечной мышце.

Среди симптомов передозировки витамина D Жданова отметила повышенную слабость, головокружения, расстройства желудка и кишечника, повреждение почек и потеря костной массы.

Ранее сообщалось, что найдена связь между витамином D и бессонницей.

Новости,Анастасия Жданова,
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