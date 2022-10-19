Врач назвала симптомы передозировки витамина D

Гинеколог, акушер и врач УЗИ Анастасия Жданова заявила об опасности передозировки витамина D. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт отметила, что витамин D при бесконтрольном приеме может вызвать передозировку и интоксикацию. В моче, крови происходит накопление кальция, что приводит к тому, что минерал откладывается в желудке, кишечнике и на сердечной мышце.