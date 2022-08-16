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1 час назад

Найдена связь между витамином D и бессонницей

Мира Маркина

Тревожный, короткий сон может быть связан с дефицитом витамина D, заявила семейный доктор Татьяна Захарова. В беседе с “МедикФорум” эксперт рассказала об исследовании, которое выявило данную закономерность.

Найдена связь между витамином D и бессонницей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Люди, имеющие в организме недостаток “солнечного” витамина D, часто сталкиваются с бессонницей, отметила врач. Они спят хуже и меньше. Также к признакам дефицита можно отнести усталость, боли в костях и суставах, резкие перепады настроения.

Согласно данным, полученным в ходе исследований, дефицит данного микроэлемента может спровоцировать воспаление небных миндалин и носоглотки и, как следствие, возникновение апноэ. При таком состоянии человек буквально перестает дышать на несколько секунд. И это тоже не способствует качественному отдыху ночью.

Бессонница может сигнализировать о проблемах со здоровьем и нуждаться в лечении. Хотите прочитать об этом больше? “Рамблер” узнал у врача-невролога Андрея Артамошкина, почему стоит обратиться к врачу, если вы столкнулись с нарушениями сна.

Новости,Татьяна Захарова,
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