Какие обследования пройти при бессоннице

Если бессонница действительно становится проблемой, то первым шагом на пути к выздоровлению будет обращение к лечащему врачу, который и составит необходимый план обследования, проконтролирует ход его выполнения и проведет оценку его результатов с последующими рекомендациями.



Обследование начинается с подробного описания вашей истории и характерных жалоб. Также может быть предложено приблизительное описание личного дневника сна. Далее производится клинический физикальный осмотр с акцентом на работу различных органов и систем организма.

Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.