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1 час назад

Какие обследования пройти при бессоннице

Анна Шутова
Андрей Артамошкинэксперт

Бессонница может сигнализировать о проблемах со здоровьем и нуждаться в лечении. Чем она может быть вызвана и какие действия необходимо предпринять? Спросили врача-невролога Андрея Артамошкина.

Какие обследования пройти при бессоннице
Фото: Adobe StockAdobe Stock

По словам медика, различают два типа бессонницы: первичную, когда проблемы со сном не связаны непосредственно с любым другим состоянием здоровья, и вторичную, когда симптом вызван каким-либо заболеванием, болевым синдромом, психическим расстройством, вредными привычками, нарушением гигиены сна, приемом некоторых психоактивных препаратов и так далее.

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Если бессонница действительно становится проблемой, то первым шагом на пути к выздоровлению будет обращение к лечащему врачу, который и составит необходимый план обследования, проконтролирует ход его выполнения и проведет оценку его результатов с последующими рекомендациями.

Обследование начинается с подробного описания вашей истории и характерных жалоб. Также может быть предложено приблизительное описание личного дневника сна. Далее производится клинический физикальный осмотр с акцентом на работу различных органов и систем организма.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

На основании обследования строго по показаниям назначаются различные лабораторные и другие дополнительные исследования.

Такие проблемы, как гормональные нарушения и сдвиги, а именно гипотиреоз, гипогликемия, менопауза, неврологические заболевания, сопровождающиеся поражением головного мозга, заболевания органов дыхания, а именно – бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные ночные лихорадки, психические расстройства, депрессивные состояния, проблемы, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом, например, артриты, фибромиалгии, онкозаболевания – все это в настоящее время имеет четкие протоколы обследования, соблюдая которые и будет найдена первопричина и оптимальный путь оказания квалифицированной помощи.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

Врач отметил, что в некоторых случаях при отсутствии видимых выраженных причин бессонницы может быть использована полисомнография.

Это компьютерный комплекс, регистрирующий показатели таких параметров как храп, дыхательные экскурсии грудной клетки, сатурацию периферической крови кислородом, электроэнцефалограмма, движения конечностей во сне, видеозапись сна.

Результатом обработки является гипнограмма. Изучение полученных данных также помогает специалисту выявить причины нарушения сна и составить план лечения, с дачей последующих рекомендаций.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
Болезни и лекарства,
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