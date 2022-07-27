Какие обследования пройти при бессоннице

Бессонница может сигнализировать о проблемах со здоровьем и нуждаться в лечении. Чем она может быть вызвана и какие действия необходимо предпринять? Спросили врача-невролога Андрея Артамошкина.
По словам медика, различают два типа бессонницы: первичную, когда проблемы со сном не связаны непосредственно с любым другим состоянием здоровья, и вторичную, когда симптом вызван каким-либо заболеванием, болевым синдромом, психическим расстройством, вредными привычками, нарушением гигиены сна, приемом некоторых психоактивных препаратов и так далее.
На основании обследования строго по показаниям назначаются различные лабораторные и другие дополнительные исследования.
Врач отметил, что в некоторых случаях при отсутствии видимых выраженных причин бессонницы может быть использована полисомнография.