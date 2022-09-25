Какие витамины пить осенью, чтобы спастись от простуд

Начало учебного года, чихающие дети, холодные батареи в квартирах и офисах, все это быстро вернуло нас в насущный контекст сезонных заболеваний. Врач Ирина Никулина назвала "Рамблеру" несколько простых, не cамых банальных, но эффективных правил профилактики ОРВИ.
Если кто-то захочет свериться с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора, то обнаружит, что главным риском этого года остаются COVID-19 и грипп – именно о них больше всего информации. Первоочередная рекомендация не изменилась – специфическая профилактика, то есть – вакцинация. При этом важно понимать, что вакцинация не действует на ОРВИ. И подходит она не каждому.
Добавки с цинком стали одними из наиболее продаваемых в последние годы по всему миру. Этот микроэлемент стоит на втором месте по распространенности в нашем организме, уступая только железу, и уверенно претендуя на звание супергероя.
Цинк необходим нам не только для поддержания обмена веществ, заживления ран и правильной работы иммунной системы. Недавние исследования показывают, насколько он эффективен в формировании иммунитета и профилактике ОРВИ. Что важно – употребление цинка на 30% способно сократить длительность простуды. Присмотритесь к препаратам с ацетатом цинка – они считаются одними из наиболее быстро действующих. Однако нужно помнить, что бесконтрольный прием минералов может вызвать серьезные дисбаланс в организме, вступая в конкурентное взаимодействие с другими минералами. Поэтому к пищевым добавкам стоит относится осторожно и использовать только после консультации со специалистом.
Казалось бы, ничего нового – старые добрые проверенные средства для домашних «ингаляций», природные иммуностимуляторы. Однако и у них есть доказательства эффективности при профилактике и лечении ОРВИ. Согласно исследованиям, эфирное масло лаванды оказывает мощное антисептическое действие в отношении штаммов, устойчивых к антибиотикам и проявляет высокую активность против бактерий . Оно также способно бороться с клиническими штаммами бактерий, которые были обнаружены у пациентов с инфекциями дыхательных путей. Поэтому вы можете использовать масло лаванды для лечения и профилактики инфекций горла, верхних дыхательных путей и легких. А масло тимьяна подойдет в качестве дополнительного средства в противостоянии с бактериями, вызывающими острый бактериальный фарингит и воспаление горла.
Не стоит сбрасывать со счетов витамины и добавки только потому, что эта тема потеряла для вас новизну . Для начала – проверьте уровень витаминов D, С и ферритина в крови, а также – уровень магния и селена. По самым актуальным данным, витамин D способен эффективно защищать организм человека от острых инфекций дыхательных путей . А имеющиеся на сегодняшний день исследования указывают на то, что прием витамина С в объеме 2–8 г в день может снижать частоту и продолжительность респираторных инфекций. Но никогда не принимайте витамины без предварительного обследования.
А если вы составляете повседневный рацион самостоятельно, обязательно обратите внимание на темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. Они содержат антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин, так необходимые для защиты организма в период частых ОРВИ.
И, наконец, откажитесь от вредных привычек! Осень – удивительное время года и провести его без рисков для здоровья вполне реально, если ответственно подходить к заботе о своем организме и бережной профилактике.