Стоматолог раскрыл причины чувствительности зубов

Стоматолог Илья Антонов в беседе с "Аргументами и фактами" раскрыл причины повышенной чувствительности зубов.

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По словам эксперта, излишняя восприимчивость зубов к холодному, горячему и кислому может свидетельствовать о воспалении височно-челюстного сустава. Для данного воспаления характерны щелчки челюсти, после которых возникает звон в ушах и боль. Вдобавок к этому может появиться отечность и сильная боль в висках.

Кроме того, в ночное время суток развивается бруксизм –повышенный тонус жевательных мышц челюсти. Это приводит к тому, что зубы стираются и возникает пародонтит:

"Если не уделять внимание такой проблеме, запустится целый комплекс проблем, ведущих к полной потере зубов, а не то что к их чувствительности".