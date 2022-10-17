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1 час назад

Стоматолог Антонов перечислил причины чувствительности зубов

Мира Маркина

Стоматолог Илья Антонов в беседе с "Аргументами и фактами" раскрыл причины повышенной чувствительности зубов.

Стоматолог раскрыл причины чувствительности зубов
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, излишняя восприимчивость зубов к холодному, горячему и кислому может свидетельствовать о воспалении височно-челюстного сустава. Для данного воспаления характерны щелчки челюсти, после которых возникает звон в ушах и боль. Вдобавок к этому может появиться отечность и сильная боль в висках.

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Кроме того, в ночное время суток развивается бруксизм –повышенный тонус жевательных мышц челюсти. Это приводит к тому, что зубы стираются и возникает пародонтит:

"Если не уделять внимание такой проблеме, запустится целый комплекс проблем, ведущих к полной потере зубов, а не то что к их чувствительности".

Антонов также добавил, что на качество зубов влияют регулярный стресс и эмоциональное перенапряжение. Тревожность может спровоцировать бруксизм, от чего зубы станут чувствительнее. Вместе с тем из-за скрежета могут начаться головные боли и нарушение слуха.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему диабетикам нужно регулярно посещать стоматолога.

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