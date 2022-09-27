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1 час назад

Стоматолог Коннников перечислил разрушающие зубную эмаль продукты

Мария Иглина

Стоматолог высшей категории Олег Конников рассказал, какие продукты повышают кислотность в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и разрушают зубную эмаль. Подробностями эксперт поделился в беседе с Ura.ru.

Так, в этот список входят такие продукты, как лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубника, ежевика, болгарский перец, а также цитрусовые.

По словам медика, все, что имеет повышенную кислотность, отражается на всем ЖКТ и на эмали зубов:

"Если у нее есть некоторые повреждения, то это естественным образом скажется на том, что поверхность станет более шероховатой, размягченной, налет легче будет накладываться, и это сложнее потом будет убрать".

Неправильный прикус, нарушение гигиены также могут привести к разрушению эмали, заключил специалист. Конников рекомендует не использовать слишком долго зубные щетки, и при чистке не давить слишком сильно на зубы.

Ранее врач назвал повышенную рассеянность признаком болезней.

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