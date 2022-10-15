Отоневролог раскрыла главную причину смерти во сне

«Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть, с остановкой дыхания, это одна из самых частых причин смерти человека во сне», — заявила врач.