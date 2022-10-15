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2 часа назад

Отоневролог Ольга Мальченко раскрыла главную причину смерти во сне

Катерина Саломе

Одной из главных причин смерти во сне является храп. Об этом в беседе с Ura.ru заявила отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

Отоневролог раскрыла главную причину смерти во сне
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, храп зачастую является симптомом опасных заболеваний. Он возникает вследствие полипов, кисты, искривления перегородки, а также при хроническом тонзиллите или аденоидах. Иногда храп — последствие ожирения, утверждает эксперт.

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«Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть, с остановкой дыхания, это одна из самых частых причин смерти человека во сне», — заявила врач.

Ранее мы писали о том, что терапевт рассказал о причинах постоянной сонливости.

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