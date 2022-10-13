Находка офтальмолога шокировала пользователей соцсетей

Офтальмолог из Калифорнии (США) Катерина Куртеева опубликовала в соцсетях видео с фрагментом операции. Врач извлекла из глаза пациентки 23 линзы, пишет портал Oddity Central.

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Врач рассказала, что к ней за помощью обратилась пожилая женщина. Она пользовалась контактными линзами, но забывала снять пару перед сном. Утром пациентка надевала новые линзы.

Офтальмолог призналась, что этот случай – первый в ее практике.

“Мне пришлось использовать пинцет, чтобы разделить контактные линзы между собой. По сути, они были склеены, так как пролежали под веком в течение месяцев”, — объяснила врач.

Интернет-пользователей видео Катерины шокировало. Некоторые комментаторы удивлялись, как женщина жила все это время, не ощущая два десятка линз в глазах. Другие же посоветовали пациентке калифорнийского офтальмолога проверить память.

Ранее мы писали о женщине, которая потеряла глаз после приема душа в линзах.