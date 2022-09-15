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1 час назад

Что будет, если уснуть в линзах

Анна Шутова
Демидова Светлана Анатольевнаэксперт,Елисеев Максим Викторовичэксперт

Вы пришли домой уставшим и случайно уснули, забыв снять контактные линзы. Насколько это критично и что может ли что-то произойти с глазами? "Рамблер" спросил врачей.

Что будет, если уснуть в линзах
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам врача-офтальмолога Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Светланы Демидовой, в норме спать в обычных линзах не рекомендуется.

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Нередко люди забывают снять линзы перед ночным либо дневным сном, который может застать человека неожиданно: дома, в дороге. Как правило, после пробуждения человек испытывает значительный дискомфорт в области глаз. Появляется ощущение сухости и зуда, рези, при этом резкость зрения серьезно уменьшается. После утренних гигиенических процедур и использования увлажняющих глазных капель эти ощущения проходят.
Демидова Светлана Анатольевна
Демидова Светлана АнатольевнаВрач-офтальмолог клинико-диагностического центра "Мединцентра"

Как отметила медик, сразу же после снятия старых линз не стоит надевать новые, лучше дать глазу восстановиться, подождав некоторое время, либо воспользовавшись в этот день очками.

Если же состояние глаз не нормализуется – сохраняется покраснение, дискомфорт, а функция зрения не восстановилась – немедленно обратитесь к врачу. Впрочем, сейчас представлен ряд современных линз для длительного и непрерывного ношения, которые можно не снимать несколько дней, в том числе и во время сна. Но и часто прибегать даже к таким линзам не стоит. Дело в том, что линзы, даже самые современные, создают преграду для пропуска кислорода к роговице, в результате чего она пересыхает. Опущенные веки, как во время сна, создают еще больший дефицит кислорода, поэтому злоупотребление линзами во время сна увеличивает возможность возникновения осложнений.
Демидова Светлана Анатольевна
Демидова Светлана АнатольевнаВрач-офтальмолог клинико-диагностического центра "Мединцентра"

Часто у людей, которые длительное время носят линзы, либо забывают их снять на время сна, развиваются: гипоксия роговицы, ведущая к воспалениям; синдром сухого глаза; всевозможные аллергии или инфекции, добавила врач.

Аналогичное мнение высказал врач Максим Елисеев.

Очень часто мы слышим от производителей линз, что их можно носить каждый день, не снимая на ночь. Но среди коллег-офтальмологов бытует мнение, что линза - инородное тело. Что происходит, когда инородное тело попадет в глаз? Мы испытываем неприятные ощущения, зуд, дискомфорт. Если вдруг это соринка, песчинка, и ее вовремя не убрать, может возникнуть воспаление слизистой. Если человек заснул в линзах после длительного нахождения инородного тела, произойдет раздражение глазного яблока. Это самое безобидное, что может быть. А самое опасное - при присоединении микрофлоры (может, на линзу что-то попало) могут возникнуть неприятные осложнения в виде нагноения или повреждения роговицы и слизистых глаза.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
ЗОЖ,Светлана Демидова,Максим Елисеев,
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