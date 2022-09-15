Что будет, если уснуть в линзах

Если же состояние глаз не нормализуется – сохраняется покраснение, дискомфорт, а функция зрения не восстановилась – немедленно обратитесь к врачу. Впрочем, сейчас представлен ряд современных линз для длительного и непрерывного ношения, которые можно не снимать несколько дней, в том числе и во время сна. Но и часто прибегать даже к таким линзам не стоит. Дело в том, что линзы, даже самые современные, создают преграду для пропуска кислорода к роговице, в результате чего она пересыхает. Опущенные веки, как во время сна, создают еще больший дефицит кислорода, поэтому злоупотребление линзами во время сна увеличивает возможность возникновения осложнений.



Демидова Светлана Анатольевна Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра "Мединцентра"