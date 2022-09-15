Что будет, если уснуть в линзах

Вы пришли домой уставшим и случайно уснули, забыв снять контактные линзы. Насколько это критично и что может ли что-то произойти с глазами? "Рамблер" спросил врачей.
По словам врача-офтальмолога Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Светланы Демидовой, в норме спать в обычных линзах не рекомендуется.
Как отметила медик, сразу же после снятия старых линз не стоит надевать новые, лучше дать глазу восстановиться, подождав некоторое время, либо воспользовавшись в этот день очками.
Часто у людей, которые длительное время носят линзы, либо забывают их снять на время сна, развиваются: гипоксия роговицы, ведущая к воспалениям; синдром сухого глаза; всевозможные аллергии или инфекции, добавила врач.
Аналогичное мнение высказал врач Максим Елисеев.