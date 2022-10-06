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1 час назад

Женщина потеряла глаз после приема душа в линзах

Мария Иглина

Жительнице Англии Мари Мейсон удалили глаз после того, как она занесла в него инфекцию, приняв душ в контактных линзах. О случившемся сообщает Mirror.

Женщина потеряла глаз после приема душа в линзах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однажды женщина почувствовала, как ей что-то попало в глаз, и со временем ее зрение начало ухудшаться. На приеме у окулиста Мейсон узнала, что занесла инфекцию, которая со временем поразила роговицу.

Как определить риск инфаркта или инсульта по глазам

Женщине, спустя пять лет лечения и серии неудачных операций, пришлось удалить глаз. Теперь Мейсон учиться жить с одним глазом:

"Довольно тяжело идти по улице, когда мимо тебя проносятся люди, и это заставляет меня немного подпрыгивать, потому что ты их не видишь с одной стороны и не ожидаешь".

Мари предположила, инфекция попала в глаза через воду во время душа, а контактные линзы лишь усугубили ситуацию.

Ранее врачи год отказывались лечить рак мозга у пациента.

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