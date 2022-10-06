Женщина потеряла глаз после приема душа в линзах

Жительнице Англии Мари Мейсон удалили глаз после того, как она занесла в него инфекцию, приняв душ в контактных линзах. О случившемся сообщает Mirror.
Однажды женщина почувствовала, как ей что-то попало в глаз, и со временем ее зрение начало ухудшаться. На приеме у окулиста Мейсон узнала, что занесла инфекцию, которая со временем поразила роговицу.
Женщине, спустя пять лет лечения и серии неудачных операций, пришлось удалить глаз. Теперь Мейсон учиться жить с одним глазом:
"Довольно тяжело идти по улице, когда мимо тебя проносятся люди, и это заставляет меня немного подпрыгивать, потому что ты их не видишь с одной стороны и не ожидаешь".
Мари предположила, инфекция попала в глаза через воду во время душа, а контактные линзы лишь усугубили ситуацию.