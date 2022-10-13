Найден способ обнаружить деменцию за 9 лет до первых симптомов

Ученые-нейробиологи из Кембриджского университета выяснили, как можно с помощью жизненного анамнеза пациентов распознать деменцию до очевидных симптомов. Их исследование и выводы опубликованы в медицинском журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

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В распоряжении британских ученых оказались данные хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank о 500 тыс. человек. Возрастной ценз участников исследования – от 40 до 69 лет. Нейробиологов интересовали результаты когнитивных тестов людей, а также данные об эпизодах нарушения равновесия. Предоставленной информации хватило для того, чтобы отследить, когда добровольцы фактически столкнулись с первыми признаками деменции.

Люди, столкнувшиеся впоследствии с болезнью Альцгеймера, еще за несколько лет до постановки диагноза показали более низкие результаты в решении тестов. Они также стали чаще падать.

Ученые надеются, что людей из этой группы можно будет привлечь к клиническим испытаниям потенциальных новых методов лечения деменции.

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