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49 минут назад

Найден способ обнаружить деменцию за девять лет до первых симптомов

Мира Маркина

Ученые-нейробиологи из Кембриджского университета выяснили, как можно с помощью жизненного анамнеза пациентов распознать деменцию до очевидных симптомов. Их исследование и выводы опубликованы в медицинском журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Найден способ обнаружить деменцию за 9 лет до первых симптомов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В распоряжении британских ученых оказались данные хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank о 500 тыс. человек. Возрастной ценз участников исследования – от 40 до 69 лет. Нейробиологов интересовали результаты когнитивных тестов людей, а также данные об эпизодах нарушения равновесия. Предоставленной информации хватило для того, чтобы отследить, когда добровольцы фактически столкнулись с первыми признаками деменции.

Назван напиток, провоцирующий деменцию

Люди, столкнувшиеся впоследствии с болезнью Альцгеймера, еще за несколько лет до постановки диагноза показали более низкие результаты в решении тестов. Они также стали чаще падать.

Ученые надеются, что людей из этой группы можно будет привлечь к клиническим испытаниям потенциальных новых методов лечения деменции.

Ранее мы рассказывали, как снизить риск деменции в два раза.

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