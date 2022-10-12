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3 часа назад

JAMA Neurology назвали прогулки способом снизить риск деменции

Мария Каткова

Ученые рассказали о способе снизить риск деменции на 50%. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Jama Network.

Эксперты анализировали статистику шагов людей в возрасте от 40 до 78 лет. Статистика велась на протяжении семи лет.

Человечеству предрекли волну постковидной деменции

После того, как ученые проанализировали данные, они сделали вывод, что примерно 9800 шагов в день снижают риск появления деменции в пожилом возрасте на 50%.

При этом, те кто проходили около 3 тысяч шагов, имели меньший риск деменции всего в 25% случаев. Врачи объясняют это тем, что во время прогулок укрепляются сосуды.

Ранее сообщалось, что врач назвал увеличивающий риск развития деменции фактор.

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