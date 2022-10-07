Назван напиток, провоцирующий деменцию

Елена Соломатина, диетолог, назвала напиток, который может увеличивать риск деменции. Об этом сообщает "Москва 24".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Она отметила, что из-за употребления сахара могут повреждаться сосуды, появляются атеросклеротические бляшки. Все это провоцирует недостаток кислорода в мозге, что приводит к нарушениям.

По словам Соломиной, самыми опасными считаются газированные напитки, так как в них содержание сахара очень высоко, а люди могут выпивать в день до одной бутылки такого напитка.

"В одном стакане газированного напитка порядка 5 кусков сахара" Елена Соломатина Врач-диетолог