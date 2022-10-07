Назван напиток, провоцирующий деменцию

Елена Соломатина, диетолог, назвала напиток, который может увеличивать риск деменции. Об этом сообщает "Москва 24".
Она отметила, что из-за употребления сахара могут повреждаться сосуды, появляются атеросклеротические бляшки. Все это провоцирует недостаток кислорода в мозге, что приводит к нарушениям.
По словам Соломиной, самыми опасными считаются газированные напитки, так как в них содержание сахара очень высоко, а люди могут выпивать в день до одной бутылки такого напитка.
Диетолог посоветовала вместо газированных напитков употреблять чай и кофе, так как в них содержатся полезные антиоксиданты. Также сладкой заменой газировкам могут быть смузи. По словам Соломиной, лучше всего добавлять в эти напитки чернику и голубику. Эти ягоды помогут в профилактике деменции.
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