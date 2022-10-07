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2 часа назад

Диетолог Соломатина заявила, что употребление сладкой газировки увеличивает риск деменции

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Елена Соломатина, диетолог, назвала напиток, который может увеличивать риск деменции. Об этом сообщает "Москва 24".

Назван напиток, провоцирующий деменцию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она отметила, что из-за употребления сахара могут повреждаться сосуды, появляются атеросклеротические бляшки. Все это провоцирует недостаток кислорода в мозге, что приводит к нарушениям.

Названа болезнь сердца, которая приводит к деменции

По словам Соломиной, самыми опасными считаются газированные напитки, так как в них содержание сахара очень высоко, а люди могут выпивать в день до одной бутылки такого напитка.

"В одном стакане газированного напитка порядка 5 кусков сахара"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Диетолог посоветовала вместо газированных напитков употреблять чай и кофе, так как в них содержатся полезные антиоксиданты. Также сладкой заменой газировкам могут быть смузи. По словам Соломиной, лучше всего добавлять в эти напитки чернику и голубику. Эти ягоды помогут в профилактике деменции.

Ранее сообщалось, что невролог рассказала, чем опасно отсутствие шапки зимой.

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