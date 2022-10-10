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56 минут назад

Выхлопные газы и инфекции: врач Харлов рассказал о том, что может спровоцировать рак желудка

Диана Товсепова

Избежать злокачественной опухоли в желудке позволят здоровый образ жизни и наблюдение у специалиста. Об этом рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью «Вечерней Москве».

Названы факторы, которые провоцируют рак желудка
Фото: PxherePxhere

По его словам, к раку желудка приводит хроническое хроническое раздражение тканей слизистой оболочки желудка.

Например, если у человека хронический гастрит, то значит слизистая желудка все время раздражена. У человека с предрасположенностью это может привести к развитию онкологии.

Онколог назвал снижающие риск рака продукты

Подобное может случиться и у тех, у кого диагностирована атрофия и субатрофия.

"Трофический процесс тоже является следствием рака желудка, и он еще больше должен насторожить человека, если у него есть такое заключение", — объяснил врач.

По его словам, генетическое исследование поможет узнать, предрасположен ли человек к онкологии. Важно также узнать, есть ли у близких родственников подобные диагнозы и переносили ли они рак желудка, пищевода или кишечника.

Медик также перечислил факторы, влияющие на возникновение хронических заболеваний желудка:

- Пагубные привычки: спиртное и курение;

- Плохая экологическая обстановка (заводы и производства, выхлопные газы);

- Хроническое переедание;

- Инфекция — хроническая Helicobacter pylori.

Так, человек должен не допускать хронического воспаления и допускать строфического процесса в желудке, потому как из этого очень сложно выйти.

Ранее мы писали о факторах, влияющих на то, сколько вы проживете.

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