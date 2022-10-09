Онколог назвал снижающие риск рака продукты

Онколог, хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал, как питаться, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам медика, есть продукты, которые обладают противораковым эффектом, поэтому их необходимо добавить в своем рацион в качестве профилактики рака.
Так, чтобы снизить риск развития онкологии нужно чаще есть чеснок, брокколи, богатые каротином овощи, содержащие витамин С фрукты и цельнозерновые злаки. К таким продуктам онколог отнес брюссельскую и цветную капусту, морковь, помидоры, редьку, лимоны, киви и апельсины.
Также врач порекомендовал ограничить употребление красного мяса. Лучше есть его не больше двух раз в неделю. Кроме того, в рамках профилактики онкологических заболеваний лучше отказаться от курения, снизить употребление алкоголя и следить за своим весом.