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39 минут назад

Онколог Гадзиян назвал снижающие риск рака продукты

Мира Маркина

Онколог, хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал, как питаться, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Онколог назвал снижающие риск рака продукты
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, есть продукты, которые обладают противораковым эффектом, поэтому их необходимо добавить в своем рацион в качестве профилактики рака.

Так, чтобы снизить риск развития онкологии нужно чаще есть чеснок, брокколи, богатые каротином овощи, содержащие витамин С фрукты и цельнозерновые злаки. К таким продуктам онколог отнес брюссельскую и цветную капусту, морковь, помидоры, редьку, лимоны, киви и апельсины.

Также врач порекомендовал ограничить употребление красного мяса. Лучше есть его не больше двух раз в неделю. Кроме того, в рамках профилактики онкологических заболеваний лучше отказаться от курения, снизить употребление алкоголя и следить за своим весом.

Ранее терапевт заявила о смертельной опасности плесени.

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