Терапевт заявила о смертельной опасности плесени

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем может быть опасна для здоровья плесень дома. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Плесень может попасть в организм человека с подгнившим овощем или, например, из-за неблагоприятных жилищных условий, если споры грибов есть в ванной или других влажных помещениях.
Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями. Она может привести к грибковому поражению всех органов и впоследствии даже к смерти.
Также плесень опасна для печени. У людей с заболеваниями этого органа, могут усугубиться проблемы, а отравления токсинами грибков проходить еще более остро.
По словам медика, осложнения от попадания плесени в организм могут развиться у следующих категорий людей из группы риска: детей, пожилых, тех, кто недавно переболел инфекционными заболеваниями, у обладателей хронических заболеваний, плохого иммунитета и страдающих от онкологии.