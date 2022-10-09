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41 минуту назад

Терапевт Чернышова заявила о смертельной опасности домашней плесени

Мира Маркина

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем может быть опасна для здоровья плесень дома. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Терапевт заявила о смертельной опасности плесени
Фото: unsplash.comunsplash.com

Плесень может попасть в организм человека с подгнившим овощем или, например, из-за неблагоприятных жилищных условий, если споры грибов есть в ванной или других влажных помещениях.

Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями. Она может привести к грибковому поражению всех органов и впоследствии даже к смерти.

Также плесень опасна для печени. У людей с заболеваниями этого органа, могут усугубиться проблемы, а отравления токсинами грибков проходить еще более остро.

По словам медика, осложнения от попадания плесени в организм могут развиться у следующих категорий людей из группы риска: детей, пожилых, тех, кто недавно переболел инфекционными заболеваниями, у обладателей хронических заболеваний, плохого иммунитета и страдающих от онкологии.

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