Терапевт заявила о смертельной опасности плесени

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем может быть опасна для здоровья плесень дома. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Плесень может попасть в организм человека с подгнившим овощем или, например, из-за неблагоприятных жилищных условий, если споры грибов есть в ванной или других влажных помещениях.

Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями. Она может привести к грибковому поражению всех органов и впоследствии даже к смерти.

Также плесень опасна для печени. У людей с заболеваниями этого органа, могут усугубиться проблемы, а отравления токсинами грибков проходить еще более остро.