Нутрициолог объяснила, чем опасен алкоголь при стрессе

Нутрициолог и рефлексотерапевт Ирина Юзуп заявила, что употребление алкоголя может быть опасно при тревожности. Об этом сообщает "Мослента".

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Как объяснила эксперт, алкоголь лишь на время заглушает тревожное состояние. После того, как опьянение проходит, человек начинает нервничать сильнее. В таких случаях есть риск возникновения алкоголизма, так как человеку будет хотеться выпить сильнее.

Также после алкоголя появляется интоксикация и понижается иммунитет. В этот период есть риск заразиться инфекционными заболеваниями.