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1 час назад

Нутрициолог Юзуп объяснила, что алкоголь не поможет при стрессе

Мария Каткова

Нутрициолог и рефлексотерапевт Ирина Юзуп заявила, что употребление алкоголя может быть опасно при тревожности. Об этом сообщает "Мослента".

Нутрициолог объяснила, чем опасен алкоголь при стрессе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как объяснила эксперт, алкоголь лишь на время заглушает тревожное состояние. После того, как опьянение проходит, человек начинает нервничать сильнее. В таких случаях есть риск возникновения алкоголизма, так как человеку будет хотеться выпить сильнее.

Как алкоголь в малых дозах влияет на здоровье

Также после алкоголя появляется интоксикация и понижается иммунитет. В этот период есть риск заразиться инфекционными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что нарколог Скрябин предостерег россиян от распития алкоголя в пятницу.

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