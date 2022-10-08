Нутрициолог объяснила, чем опасен алкоголь при стрессе

Нутрициолог и рефлексотерапевт Ирина Юзуп заявила, что употребление алкоголя может быть опасно при тревожности. Об этом сообщает "Мослента".
Как объяснила эксперт, алкоголь лишь на время заглушает тревожное состояние. После того, как опьянение проходит, человек начинает нервничать сильнее. В таких случаях есть риск возникновения алкоголизма, так как человеку будет хотеться выпить сильнее.
Также после алкоголя появляется интоксикация и понижается иммунитет. В этот период есть риск заразиться инфекционными заболеваниями.
Ранее сообщалось, что нарколог Скрябин предостерег россиян от распития алкоголя в пятницу.