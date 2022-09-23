Нарколог предупредил россиян о синдроме “пятничного сердца”

Завершение рабочей недели бокалом пива или вина может привести к необратимой кардиологической патологии, предупреждает психиатр-нарколог Валентин Скрябин. Врач подробно рассказал “Агентству городских новостей “Москва”, почему стоит отказаться от пагубной привычки “отмечать” наступление выходных.

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Застолье с чрезмерными возлияниями может привести к внезапным нарушениям работы кардиосистемы.

“Здесь можно дать такой термин, как «пятничное сердце»”, – отметил врач.

Алкоголь может спровоцировать острое нарушение сердечного ритма (фибрилляцию предсердий, в частности), кардиомиопатию, повышение артериального давления, инфаркт и даже инсульт.

Если человек привык обильно выпивать каждую неделю, он может в перспективе столкнуться с приступами тахикардии. Она неприятна сама по себе, а также зачастую осложняется тромбозом, предупредил врач. В таком случае риск погибнуть из-за очередной порции "пятничного веселья" увеличивается в разы.

Ранее мы рассказывали, что такое "пивное сердце" и почему оно опасно.