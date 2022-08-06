Чем опасно «пивное сердце»

Не секрет, что алкоголь негативно влияет на все органы человека, но наибольшее влияние он оказывает на мозг, а также на сердце и сосуды. Для пива был даже придуман специальный термин “пивное сердце”. Его применяют к людям, чей орган претерпел изменения из-за того, что они злоупотребляли спиртным напитком. О том, какие симптомы должны насторожить и как минимизировать риск от употребления пива — в материале “Рамблера”.

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Что такое “пивное сердце”

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Этот термин придумал немецкий врач Отто фон Болингер. Он жил в XVIII веке и работал патологоанатомом в Баварии. В одном из научных журналов он опубликовал статью, в которой поделился своими наблюдениями. Дело в том, что к нему часто попадали люди, которые употребляли пиво чуть ли не ежедневно. В его городе находился один из самых больших заводов, и рабочие после работы регулярно заглядывали в бар. Он заметил закономерность, которая повторялась у всех людей, злоупотреблявших спиртным напитком: их сердце сильно изменилось и отличалось от обычного.

Так появился термин “пивное сердце”, и сейчас его наличие определяют с помощью УЗИ и других исследований. Кроме того, у этого состояния есть и другие симптомы, которые может заметить каждый.

“Пивное сердце” появляется из-за того, что в пиве содержится большое количество кобальта. Это вещество используют для стабильной пены в пиве. Как отмечал Болингер, у людей, злоупотребляющих пивом, содержание кобальта может быть в десять раз выше нормы.

Симптомы “пивного сердца”

Если смотреть на само сердце, то врачи отмечают, что у него утолщаются стенки сосудов, а в некоторых случаях и вовсе появляется некроз мышечной ткани. Кроме того, расширяются полости сердца и вены, расположенные в органе.

Еще до исследований врачи рекомендуют обратить внимание на такие симптомы, как: разрастание таза, увеличение груди, огрубение голоса, появление большого количества растительности на теле, бессонница, головная боль и диарея. Все это может говорить о том, что у человека начались проблемы после употребления пива.

Что делать, если очень хочется пива

Существуют определенные нормы алкогольных напитков, которые помогают минимизировать его вред для здоровья. Однако это не отменяет тех пагубных последствий, которые появляются после употребления спиртного. Так, врачи допускают употребление 0,2-0,5 литров пива в день для мужчин и 0,2-0,3 литра для женщин. При этом, не стоит выпивать его больше двух раз в неделю.

“ Пиво обладает мочегонным действием, вымывает множество полезных веществ из организма. Поэтому минимизировать вред от его употребления достаточно сложно. Можно попробовать при употреблении пива выпивать такое же количество воды, а также принимать витамины” Людмила Микитюк Дипломированный диетолог-нутрициолог. Закончила академию нутрициологии NSA.

Также стоит правильно выбирать закуски. Не секрет, что чаще всего к пиву подают соленые снеки, которые тоже негативно влияют на организм.