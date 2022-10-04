Как алкоголь в малых дозах влияет на здоровье

Долгие годы ученые и медики спорят о том, какой урон наносит организму алкоголь в небольших количествах. Одни уверены, что от спиртного нужно отказаться раз и навсегда и не позволять себе даже маленьких порций. Другие же убеждены, что алкоголь в малых дозах может оказывать позитивное влияние на организм.

Фото: unsplash unsplash

Подробнее о последнем мнении – в материале "Рамблера".

Видео дня

Группа ученых из Томского политехнического университета НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и Института медико-биологический проблем РАН изучила влияние различных доз алкоголя на людей с учетом их пола, возраста и места проживания. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet.

Ученые обратились к статистическим данным за последние 30 лет (с 1990 по 2020 годы) по заболеваемости и смертности от алкоголя людей в возрасте от от 15 до 95 лет. Данные были собраны в 21 регионе и 204 странах мира.

Условной единицей измерения в исследовании выступил "дринк" (примерно 10 граммов этанола). Данная величина позволила усреднить потребление любых напитков вне зависимости от региона. В ходе работы эксперты пришли к выводу, что в малых дозах алкогольные напитки могут улучшать некоторые показатели здоровья. Но вместе с тем важно помнить, что есть некоторые ограничения по возрасту.

"Отдельные данные, объясняющие положительное влияние алкоголя на человека, были. Мы впервые, изучив такой большой срез данных в мировом масштабе, предложили механизмы, которые могли бы объяснить такое необычное явление. Стоит понимать, что речь идёт про действительно малые дозы, то есть до 10 грамм этанола или до 1 «дринка», их превышение приводит к драматическому повышению рисков для здоровья".

По мнению специалистов, положительное влияние малых доз алкоголя на организм можно объяснить тем, что небольшие порции спиртного снижают уровень стресса и тревожности, которые напрямую связаны с развитием сердечно-сосудистых недугов. Таким образом, токсическое воздействие этанола отходит на второй план за счет его положительного воздействия на центральную нервную систему:

"Основываясь на результатах, можно однозначно сказать, что алкоголь вреден в популяционном масштабе, однако, эффект его воздействия сильно зависит от дозы",