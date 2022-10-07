Врач рассказала, можно ли оглохнуть из-за насморка

Валерия Голубева, оториноларинголог, рассказала, в каком случае от насморка можно оглохнуть. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

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Как отметила эксперт, потеря слуха может появиться после того, как человек не вылечил насморк до конца. В тяжелых формах он может стать причиной ухудшения слуха.

Голубева напомнила, что не стоит беззаботно относиться к этому симптому, поэтому лучше обратиться к врачу за лечением. Помимо потери слуха запущенный насморк может также стать причиной отита, гайморита и воспаления в горле.