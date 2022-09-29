Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что недолеченный насморк может привести к отиту, а также к воспалению придаточных пазух носа. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

Если не лечить ринит, насморк в самой легкой стадии, то есть вероятность возникновения осложнения, а именно синусита. При этом заболевании воспаляются придаточные пазухи носа. И, если его не лечить, то могут быть более серьезные последствия:

"Могут воспалиться и те пахузи, которые находятся в головном мозге. Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости".

Также возможен переход инфекции из носа на ухо, отметила эксперт. По ее словам, сначала возникает воспаление слуховой трубы, а при неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к развитию среднего отита, может воспалиться и внутреннее ухо.

Романенко добавила, что для того, чтобы не допустить развития осложнений, при возникновении ринита лучше обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.

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