Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Терапевт Романенко перечислила опасные последствия недолеченного насморка

Мария Иглина

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что недолеченный насморк может привести к отиту, а также к воспалению придаточных пазух носа. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

Если не лечить ринит, насморк в самой легкой стадии, то есть вероятность возникновения осложнения, а именно синусита. При этом заболевании воспаляются придаточные пазухи носа. И, если его не лечить, то могут быть более серьезные последствия:

"Могут воспалиться и те пахузи, которые находятся в головном мозге. Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости".

Также возможен переход инфекции из носа на ухо, отметила эксперт. По ее словам, сначала возникает воспаление слуховой трубы, а при неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к развитию среднего отита, может воспалиться и внутреннее ухо.

Романенко добавила, что для того, чтобы не допустить развития осложнений, при возникновении ринита лучше обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.

Ранее "Рамблер" писал о том, нужно ли лечить простой насморк и когда он может быть опасен.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители