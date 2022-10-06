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3 часа назад

Терапевт Чернышова: скачки давления связаны со стрессом и постковидным синдромом

Мария Кимакович

Организм может реагировать на скачки погоды и стресс неожиданными скачками давления, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Слова эксперта приводит издание «Москва 24».

Названы причины перепадов давления у человека
Фото: unsplashunsplash

Резкий подъем или снижение артериального давления, как объясняет специалист, могут возникать на фоне понижения или повышения атмосферного давления, а также во время стрессовых ситуаций.

Кроме того, отметила Чернышова, одной из причин скачков давления может быть перенесенная коронавирусная инфекция, поскольку заболевание может влиять на разбалансировку регулировки артериального давления человека.

Ранее врач перечислила пять неочевидных причин онемения рук.

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