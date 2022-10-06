Названы причины перепадов давления у человека

Организм может реагировать на скачки погоды и стресс неожиданными скачками давления, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Слова эксперта приводит издание «Москва 24».

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Резкий подъем или снижение артериального давления, как объясняет специалист, могут возникать на фоне понижения или повышения атмосферного давления, а также во время стрессовых ситуаций.

Кроме того, отметила Чернышова, одной из причин скачков давления может быть перенесенная коронавирусная инфекция, поскольку заболевание может влиять на разбалансировку регулировки артериального давления человека.