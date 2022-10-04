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56 минут назад

Терапевт Ермолова перечислила пять неочевидных причин онемения рук

Мира Маркина

Ощущение онемения кистей – не самый приятный симптом, с которым часто сталкиваются жители мегаполисов и крупных городов. О причинах его появления в интервью программе “Доктор 24” рассказала терапевт Полина Ермолаева.

Врач перечислила пять неочевидных причин онемения рук
Фото: unsplash.comunsplash.com

Онемение рук может быть связано с такими заболеваниями, как остеохондроз, позвоночная грыжа и туннельный синдром, предупредила врач. Последний возникает вследствие частой и длительной работы за компьютером или при наличии особенностей строения запястного канала. Подтвердить или опровергнуть диагноз возможно, пройдя комплексное обследование у хирурга.

Еще одна неочевидная причина возникновения неприятного симптома – это нехватка магния. Терапевт отметила, что под влиянием острого стресса, а также при больших умственных нагрузках этот микроэлемент очень быстро расходуется организмом.

С ощущением онемения кистей рук часто сталкиваются пациенты с рассеянным склерозом.

“Нерв как бы оголяется, и постепенно функция некоторых органов перестает действовать. Онемение рук может быть одним из первых и самых безобидных симптомов этого заболевания”, – объяснила врач.

Перед приступом мигрени с аурой люди также часто чувствуют онемение и покалывание в пальцах рук.

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