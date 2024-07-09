Ученые совершили прорыв в лечении глиобластомы

Новый подход к лечению самого злокачественного типа рака мозга — глиобластомы — показал многообещающие результаты в доклинических испытаниях. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

© Unsplash

Таргетная альфа-терапия (ТАТ) становится потенциальным дополнительным методом лечения глиобластомы — заболевания, которое десятилетиями ставило в тупик онкологов из-за своей агрессивной природы и сильной устойчивости к существующим методам лечения.

Ученые назвали неочевидный симптом нового штамма COVID-19

В настоящее время стандартным лечением глиобластомы является хирургическое вмешательство, за которым следует внешняя лучевая терапия и прием химиотерапевтического препарата под названием темозоломид. Однако показатели выживаемости менее 5 – 10% в течение пяти лет побудили исследователей изучить альтернативные варианты.

«В отличие от внешней лучевой терапии, ТАТ доставляет большие дозы летального излучения к опухоли на очень коротком расстоянии, поражая саму цель и не оказывая существенного влияния на окружающие здоровые ткани. Альфа-частицы в 10 раз более эффективны по сравнению со стандартной фотонной лучевой терапией, они убивают раковые клетки или, по крайней мере, замедляют их дальнейший рост за счет повреждения их ДНК», - приводятся слова одного из авторов эксперимента.



Если дальнейшие испытания пройдут успешно, и эффективность ТАТ будет подтверждена, то средние показатели выживаемости возрастут более чем на 18 месяцев.

Ранее «Рамблер» рассказывал о признаке остеопороза, который многие не замечают.