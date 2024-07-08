Ученые назвали неочевидный симптом нового штамма COVID-19

Хоть Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что вспышка коронавирусной инфекции больше не считается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вирус никуда не исчез и продолжает распространяться. Недавно, например, стало известно о новом штамме, которому дали наименование FLuQE.

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Случаи заражения фиксируются преимущественно в США, Австралии и Великобритании. У некоторых пациентом наблюдается схожий симптом, не присущий другим штаммам коронавируса, обращают внимание специалисты.

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Речь идет об отечности пальцев ног и их потемнении. Эти признаки в основном проявляются у молодых пациентов. Также сообщается, что отечность может наблюдаться и на пальцах рук.

«Многие люди ничего не чувствуют и понимают, что у них коронавирус, только когда видят изменение цвета и отек на ногах (или руках)».



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