Ученые выяснили, какая диета продлевает жизнь онкобольным

Средиземноморская диета — мощный помощник в поддержании здоровья даже после постановки рака. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание Medical Xpress.

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В новом научном эксперименте приняли участие 800 мужчин и женщин, у которых был диагностирован рак того или иного органа. На протяжении 13 лет (и до, и после постановки диагноза) исследователи наблюдали за самочувствием добровольцев и их рационом питания.

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Выяснилось следующее: люди с любой разновидностью злокачественной опухоли, которые строго придерживались средиземноморской диеты в течение года до развития рака, жили дольше и имели сниженный риск сердечно-сосудистой смертности по сравнению с теми, кто не придерживался этой диеты.

«Однако мало что известно о потенциальных преимуществах этой диетической модели для тех, у кого уже диагностирован рак», - приводятся слова авторов исследования.



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