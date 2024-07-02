Ученые совершили прорыв в удалении опухолей мозга

Опухоли, которые возникают в головном мозге, являются одними из самых сложных для удаления в нейрохирургии. Ученые предложили новый подход, который позволит снизить риск нежелательных повреждений и послеоперационных осложнений, передает издание Medical Xpress.

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Под руководством преподавателя кафедры нейрохирургии Высшей медицинской школы Хироки Морисако и профессора Такео Гото команда исследователей разработала малоинвазивную хирургическую технику, которая получила название «эндоскопическое субтемпоральное вмешательство». Это первый случай, когда была описана подобная процедура удаления образования в области основания черепа.

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Хирургическому вскрытию в таком случае подлежит меньшая площадь черепа по сравнению с микроскопическим подходом, в среднем всего 11,2 см², а не 33,9 см². Что касается времени операции, оно в среднем сокращается с 410,9 минут до 252,9 минут, а кровопотеря уменьшается в среднем с 193 мл до 90 мл.

«Ожидается, что широкое применение этой хирургической процедуры улучшит результаты лечения опухолей головного мозга в области основания черепа не только в Японии, но и во всем мире».



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