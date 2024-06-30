Какой продукт добавить в рацион, чтобы беременность легче протекала

Женщины, которые потребляли больше кальция и цинка в течение трех месяцев до зачатия, значительно реже страдали гипертоническими расстройствами во время беременности. О результате недавно проведенного исследования пишет Medical Xpress.

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Высокое кровяное давление является одним из наиболее распространенных недугов беременности и может нанести вред как самой женщине, так и ребенку. Учитывая потенциальные неблагоприятные эффекты антигипертензивных препаратов, исследователи сосредоточились на возможностях предотвращения опасных расстройств с помощью питания.

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Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 7700 беременных женщин. Была изучена связь между потреблением каждого минерала до зачатия и показателями гипертонических расстройств во время беременности.

Выяснилось следующее: у участниц, которые потребляли большое количество кальция и цинка, риск развития гипертонических расстройств снижался на 24% и 38% соответственно.

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